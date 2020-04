Emergenza Coronavirus, Fronte Verde: “Bene ordinanza Regione su cura degli orti”

“Da oggi si può ufficialmente prendersi cura del proprio orto“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“È un’ ottima cosa – spiega Di Meo -. Infatti fare l’orto non implica occasioni di contagio ed è un’attività che riconcilia l’uomo con il proprio ambiente naturale e con la terra. Inoltre, le piante purificano l’aria trasformando l’anidride carbonica in ossigeno, quindi favorendo i nostri polmoni. Oltre a ciò, prendersi cura del proprio orto è un’attività formativa utile anche per la ripresa del proprio lavoro. Cosa che ci auguriamo che possa avvenire quanto prima, pur essendo consapevoli ed attenti anche alla salute”.

“Anche noi di Fronte Verde Grosseto, che siamo cittadini comuni, che facciamo politica per passione, ci dedicheremo volentieri al nostro orto – termina Di Meo -. E ci faremo trovare pronti quando ci sarà da tornare a far ripartire le nostre attività“.