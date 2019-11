Ciclovia Tirrenica, Fronte Verde: “Bene la ciclabile per Marina di Alberese”

“Abbiamo visto con piacere che la ciclabile per Marina di Alberese è stata completata. Queste sono le opere che servono alla città di Grosseto”.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario federale di Grosseto del movimento ‘Fronte Verde-Ecologisti Indipendenti’.

“Il turismo è la più grande fonte di ricchezza di un territorio bellissimo come il nostro. Ottima iniziativa sarebbe anche, portare la valorizzazione dei prodotti tipici maremmani sulle mura medicee. Ci auguriamo che anche questa iniziativa vada avanti – spiega Di Meo –. Noi come Fronte Verde Grosseto abbiamo più volte chiesto di destinare le risorse pubbliche sulle infrastrutture verdi e sui lavori sostenibili, ma anche sulla valorizzazione dei prodotti tipici maremmani. Una terra che ha molte radici storiche interessanti da riscoprire e da valorizzare, anche per rafforzare l’economia locale”.