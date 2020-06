Verso le Comunali, Fronte Verde: “Cerchiamo donne ambientaliste disposte a candidarsi”

Fronte Verde Grosseto cerca donne che abbiano passione per la politica e per l’ambiente, insieme alla voglia di fare prevenzione sull’emergenza climatica, promuovendo la bellezza della Maremma.

“Abbiamo dato mandato al rappresentante di Fronte Verde Giovani di Grosseto, Francesco Di Meo, di valutare possibili candidate di sesso femminile per le imminenti elezioni comunali del 2021 – spiega il segretario provinciale del Fronte Verde, Giovanni Di Meo -. Fronte Verde farà di tutto per essere presente e sarà l’unica forza davvero ecologista a promuovere l’unicità e la bellezza della Maremma, in un mondo dove regna sovrana la sola legge del profitto, anche a discapito dell’ambiente e delle generazioni future“.