Bonus partita Iva, Fronte Verde: “Penalizzata la Maremma”

“Il famoso Bonus partita Iva, che è poi un’indennità per il Covid-19, non è stato dato a tutti“.

A dichiararlo è Giovanni Di Meo, segretario provinciale del Fronte Verde Grosseto.

“In particolare risultano esclusi gli stagionali a tempo determinato e chi, pur avendo partita Iva, aveva, al momento dell’inizio del lockdown, un contratto regolare, e sottolineerei regolare, da dipendente, magari per arrotondare, visto che magari era si in società, ma in un’azienda piccola o piccolissima – continua Di Meo -. Questo genere di lavoratori è molto diffuso in Maremma, soprattutto gli stagionali a tempo determinato. A conti fatti le domande respinte del ‘Decreto marzo’ sono circa 1 milione e trecentomila. Se quindi noi moltiplicassimo 1 milione e trecentomila per 600 euro otterremmo un risultato inferiore al miliardo di euro“.

“Fronte Verde Grosseto quindi fa appello al Ministero dell’economia affinché si possa provvedere, tramite una sanatoria, o un decreto, ad erogare questi fondi alle tante famiglie in difficoltà, che non riescono a pagare gli affitti da mesi e, dunque, neanche le tasse – termina Di Meo -. Misura, questa della sanatoria, che si rende dunque più che mai necessaria e basilare, per una sana ripartenza dell’ economia reale e delle microimprese, che sono il fulcro portante della Maremma e dell’Italia“.