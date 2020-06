Frecciarossa in Maremma, Sinistra Italiana: “Costi maggiori, così si scoraggia il turismo”

“Negli scorsi giorni, come Sinistra Italiana abbiamo letto e condiviso le preoccupazioni dei pendolari per la sostituzione del Frecciabianca con il Frecciarossa, con tempi di percorrenza uguali, ma con costi maggiori e con ulteriore aggravante il fatto con non può essere utilizzata la carta ‘Tutto treno Toscana’, che crea ulteriori disagi ai viaggiatori”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la federazione di Grosseto di Sinistra Italiana.

“Quello che colpisce della vicenda è il fatto che si pensa di poter dare sviluppo ed incremento al turismo privilegiando trasporti costosi, quando invece occorrerebbe garantire un maggior numero di convogli a prezzi più accessibili per tutelare i viaggiatori e i turisti – continua la nota –. Per far posto ai Frecciarossa poi si sono eliminati altri treni, come i Frecciabianca, in parte ripristinati in questi giorni, che già davano un buon servizio con costi minori. Sono scelte che non si comprendono se non sotto l’aspetto dell’immagine e di una pubblicità che stride con le carenze più volte denunciate di una linea che avrebbe grandi potenzialità di sviluppo del traffico, ma che resta sottoutilizzata, sia per quanto riguarda il numero dei convogli, sia i collegamenti e la loro frequenza”.

“Un altro aspetto che potrebbe essere migliorato, può essere quello di riattivare le biglietterie a Follonica e ad Orbetello in modo da fornire un servizio migliore e in un certo qual modo fidelizzare il cliente che usufruisce del trasporto su rotaia. La mobilità e il suo sviluppo devono essere un tema centrale delle prossime azioni politiche, in modo da garantire ai cittadini la più ampia possibilità di scelta, ma soprattutto di sviluppare un’intermobilità che permetta di intersecare tra loro le varie modalità di trasporto presenti nel nostro territorio (cioè passare dal treno alla nave ai bus) e alle ciclabili, in modo da permettere ai cittadini, ai pendolari e i turisti – termina Sinistra Italiana – di muoversi liberamente in tutta la provincia e non solo“.