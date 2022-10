Le Frecce Tricolori dipingono il cielo di Castiglione: le modifiche al traffico e i divieti

La pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori solcherà i cieli di Castiglione della Pescaia nel pomeriggio di domani, domenica 9 ottobre, quando, a partire dalle 15.30, prenderà il via il “Castiglione della Pescaia Air Show”.

L’evento è all’esordio nella cittadina costiera e sarà visibile lungo i due lungomare, con il punto centrale della manifestazione nei pressi del faro blu sul molo di levante.

La kermesse prevede l’esibizione dei velivoli civili, seguiti da quelli acrobatici, dagli elicotteri della Guardia di Finanza e da quelli della Capitaneria di Porto, che simuleranno anche salvataggi in mare, ed infine, alle 17, sarà la volta della Pan (Pattuglia acrobatica nazionale).

«Castiglione della Pescaia quest’anno ha spiccato il volo – afferma soddisfatto il sindaco Elena Nappi –, l’amministrazione comunale lo sta facendo attraverso una nuova strategia di marketing che sta riscuotendo molti consensi fra castiglionesi e turisti e l’Air Show sarà solo un punto di partenza. Sono orgogliosa di aver creato un’altra occasione per rilanciare, come merita, il nostro paese dove la voglia di crescere, progredire e migliorarsi in tutti i settori non si è mai arrestata e negli ultimi dodici mesi, da quando mi hanno eletto prima cittadina, ho avuto l’apporto attento e incondizionato di importanti realtà imprenditoriali, ma soprattutto è stato determinante la spinta giunta da associazioni e cittadini».

«Questa amministrazione comunale si è posta già nel futuro immediato obiettivi importanti che per essere raggiunti ci obbligano ad alzare lo sguardo e lo faremo in collaborazione con tutto il mondo dell’accoglienza che fino ad oggi è stato al nostro fianco assecondandoci. Domani – anticipa il sindaco – ci prepariamo a vivere, insieme alle migliaia di persone che raggiungeranno Castiglione della Pescaia, uno spettacolo di circa due ore capace di tenere sempre alta l’attenzione e trasmettere pura adrenalina e questo avverrà principalmente grazie allo sforzo organizzativo portato avanti dall’amministrazione comunale, dai rappresentanti del Ministero della Difesa e dell’Aereonautica Militare, dall”Aeroclub Ali Maremma, ma anche con l’importante apporto arrivato del mondo dell’associazionismo e del volontariato locale, che permetteranno di assistere a una tra le più importanti manifestazioni aeree d’Italia».

«La bellezza e la libertà che sa trasmettere il volo – sostiene Nappi –, ma soprattutto lo sguardo dei bambini, incantati dalle evoluzioni aeree, che si immaginano magari un giorno seduti alla guida di questi stupendi velivoli, è per me una forte gratificazione. “Castiglione della Pescaia Air Show” è una vetrina mondiale dove il nostro paese si affaccia per mostrare al pubblico le capacità e le professionalità di tutti i giorni messe in campo dagli abitanti per garantire il miglioramento del benessere locale».

Il “Castiglione della Pescaia Air Show” durerà circa due ore. Dopo le prove di oggi, sabato, domani, domenica, alle 15.30 sorvoleranno il cielo di Castiglione della Pescaia gli aerei dell’Aeroclub Ali Maremma, dell’Ah 139 15° Stormo, del 4° Stormo e quelli della Guardia di Finanza Aw 169, gli Eurofighter, che precederanno le esibizioni dei Fly team, degli Extra 330, degli equipaggi della Guardia di Finanza Roan, dei Steraman Wing Walkers, dei Cap 231 e alle 17 sarà la volta delle Frecce Tricolori.

Le modifiche al traffico e i divieti

Nella cittadina costiera, dalle 14.00 alle 18.00, di oggi, sabato 8, e domani, domenica 9 ottobre, entra in vigore l’ordine di traffico veicolare presidiato. Chi arriva da Follonica, dovrà imboccare all’altezza della circonvallazione nord la panoramica in direzione Grosseto. Chi invece arriva da Macchiascandona troverà chiusa la Strada provinciale 3 del Padule, all’altezza dei Ponti di Badia, ed il traffico sarà dirottato sulla comunale delle Strette permettendo l’arrivo al paese all’altezza della circonvallazione sud della Panoramica. Saranno chiusi tutti gli incroci a raso presenti sulla provinciale 3 del Padule e pattugliati per gestire eventuali innesti di veicoli non autorizzati. Presso la circonvallazione sud della Panoramica sarà attivo un presidio di smistamento traffico per dirigere le auto attraverso via San Benedetto Po e via Fratelli Cervi per raggiungere i parcheggi di piazza Ponte Giorgini, di Via Cassiopea, di via Orsa Maggiore e di piazza Pascoli (area di sosta riservata a persone diversamente abili), fino al raggiungimento della loro capienza massima.

Per chi arriva da Marina di Grosseto, chiusura della Strada provinciale 158 delle Collacchie all’altezza del parcheggio dellapPineta di Selene, modifiche alla viabilità nel centro abitato, e precisamente in viale Kennedy (dalla circonvallazione nord), via Marconi, via Veneto, via Colombo, via Ponte Giorgini via Ansedonia fino alla provinciale 158 delle Collacchie (al parcheggio della pineta di Selene), che saranno chiuse al traffico, come anche via del Maestrale, via Montecristo fino a viale Tirreno e le relative traverse, sia lato mare che lungo la strada provinciale, via Fogar (riservato a staff e service), piazzale Fratelli Bruni (riservato al Centro di controllo che sarà operativo dalle 16 di venerdì 7 ottobre fino alle 12 di lunedì). Piazza Garibaldi per tutto il weekend ospiterà il “Villaggio azzurro“, con la presenza di un simulatore di volo, stand di oggettistica, artigianato locale e hobbistica a tema aeronautica. Nell’adiacente sala consiliare di via Cesare Battisti domenica sarà allestita dalla sezione dell’Unuci (Ufficiali in congedo) di Lucca una mostra fotografica.

Nella parte alta del paese, in piazzale Caduti in guerra, dalle 12 alle 20 di domenica i posti auto saranno a disposizione delle autorità, mentre in viale Tirreno troveranno posto i mezzi di soccorso.

Istituiti i servizi navetta andata e ritorno sia da Rocchette che da Marina di Grosseto. Davanti all’incrocio delle Rocchette, da sabato sarà accessibile il parcheggio sterrato antistante l’ingresso della Pineta di Roccamare, utilizzabile per lasciare la propria auto e servirsi della navetta, che la domenica per raggiungere il centro effettuerà le corse dalle 10.00, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 e per il rientro si potrà salire sul bus alle 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00. La navetta, che svolgerà il servizio di andata e ritorno proveniente da Marina di Grosseto, zona “Villa Gaia”, domenica permetterà agli ospiti di sfruttare i parcheggi della frazione grossetana e con l’autobus, a partire dalle 13 alle 15 ogni 20 minuti, arriveranno all’ingresso del paese in zona pineta di Selene. Il bus eseguirà le corse di ritorno dalle 18.00 alle 20.00 con la stessa cadenza dell’andata.

Nella cittadina costiera è stato istituito per motivi di sicurezza il divieto di balneazione nella fascia oraria dalle 15 alle 18 di sabato e domenica e la chiusura dell’area portuale. Castiglionesi e turisti non potranno entrare in mare nello specchio acqueo antistante i due lungomare di levante e di ponente dal bagno Pinetena Sud allo stabilimento balneare La Valletta, mentre l’area portuale a terra diventerà off-limits dalle 14.30 alle 17.30 di sabato, all’altezza di ponte Giorgini, e nella giornata di domenica il divieto entrerà in vigore dalle 7.00 alle 18.00 e sarà vietato permanere all’interno delle imbarcazioni ormeggiate, sia sabato che domenica. dalle 14 alle 17.30.