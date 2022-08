Urbanistica, Fratelli d’Italia: “Il sindaco Benini non è all’altezza del ruolo”

“L’urbanistica follonichese è alla deriva e questa colpa in grandissima parte è del sindaco Benini, che detiene la relativa delega, mostrando ogni giorno incompetenza e superficialità“: è quanto affermano Agostino Ottaviani, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Follonica, e il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, dopo che il consigliere Danilo Baietti, assieme ad altri, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica.

“Non era bastato l’ultimo giudizio del Tar sulla vicenda luna park di alcuni giorni fa – commentano Fratelli d’Italia -, che adesso se ne aggiunge un’altra alla già disastrosa gestione della cosa pubblica da parte dell’amministrazione del sindaco Andrea Benini”.

“Sono settimane – evidenzia il presidente di Fratelli d’Italia Follonica, Agostino Ottaviani – che il nostro consigliere comunale Danilo Baietti, assieme ad altri consiglieri dell’opposizione, sta evidenziando le gravi mancanze e inadempienze politiche e amministrative relative alla realizzazione di alcune opere pubbliche in capo alla convenzione CP01B, con i consequenziali risvolti negativi, sia carico dei compratori, sia a carico dei cittadini follonichesi. Fatto sta, che alla fine si sono dovuti rivolgere all’autorità giudiziaria per segnalare i fatti e far luce su tutta la vicenda“.

“Un fatto gravissimo, se fosse eventualmente accertato quello che viene segnalato nell’esposto alla Magistratura, che pone diversi, se non moltissimi interrogativi su una gestione politico-amministrativa disastrosa da parte del sindaco Benini“, concludono Agostino Ottaviani e il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.