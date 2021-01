Fratelli d’Italia: “Ufficio postale aperto una volta a settimana, anziani penalizzati”

“Apprendiamo dalla stampa, notizia di alcuni giorni fa, che Poste Italiane ha finalmente deciso, dopo innumerevoli sollecitazioni da parte di alcuni sindaci della nostra provincia, di ripristinare l’apertura di sportelli postali, chiusi o ridimensionati nei mesi passati per via del Covid-19″.

A dichiararlo sono Guendalina Amati, responsabile del circolo Fratelli d’Italia dell’Amiata, e Diego Bui, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Santa Fiora.

“Ci duole evidenziare, però – proseguono Amati e Bui –, almeno stando a quanto apprendiamo dalle numerose lamentele che ci sono pervenute dagli abitanti, soprattutto persone anziane e fragili, della frazione di Bagnolo, nel comune di Santa Fiora, che l’apertura dell’ufficio postale ancora oggi prosegue in un solo giorno alla settimana, così da creare forte disagio agli abitanti della frazione amiatina”.

“Quello che fortemente chiediamo a sindaco e amministrazione comunale di Santa Fiora – concludono Guendalina Amati e Diego Bui – è che si attivino con forza, casomai non l’avessero già fatto, con Poste Italiane affinché, come è avvenuto in altre località e uffici postali della nostra provincia, sia ripristinata l’apertura piena dell’ufficio postale amiatino. I cittadini della frazione di Bagnolo meritano rispetto. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco della popolazione, facendosi portavoce di tutte le istanze“.