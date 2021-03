Anniversario unità d’Italia, Fratelli d’Italia: “Bene targa in memoria di Girolamo Cannoni”

“Nel giorno del 160° anniversario dell’unità d’Italia abbiamo fortemente voluto che si dedicasse una targa in ricordo di una persona, come quella di Girolamo Cannoni, importante e significativa per la tutta la comunità grossetana e per la storia della Maremma”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Infatti – commenta Fabrizio Rossi – Girolamo Cannoni, giovane grossetano, volontario garibaldino e componente della spedizione dei Mille di Marsala, lottò assieme a tantissimi altri coetanei per gli ideali in cui credeva. Ideali patriottici, di libertà e di amore profondo per la nostra patria, l’Italia. Con ‘Le radici della Memoria’, l’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia per l’anniversario dei 160 anni dell’unità d’Italia, vogliamo riportare l’attenzione e dare il giusto riconoscimento a chi ha combattuto per la patria, valorizzando alcuni luoghi simbolo del nostro patrimonio naturale e tradizionale, dell’identità nazionale e dei valori patriottici. Quindi, quale migliore esempio nella commemorazione con il cippo e con la targa dedicata al garibaldino Girolamo Cannoni, posta nel giardino pubblico all’incrocio tra via Nino Bixio e via Ciro Menotti?”.

“Un esempio per i tanti giovani che credono nella libertà – aggiunge Lorenzo Lauretano, presidente di Gioventù Nazionale Grosseto -. Cannoni è stato un volontario garibaldino per la spedizione dei Mille, arruolatosi ad appena 19 anni, poiché credeva nella causa italiana e nella libertà della nostra nazione. Allora era fondamentale combattere per la propria libertà, oggi abbiamo il dovere di difenderla contro ogni possibile minaccia liberticida. Girolamo Cannoni ha combattuto per ottenerla e difenderla”.