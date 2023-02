Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia: “Una targa in memoria delle vittime delle foibe”

L’iniziativa parte da alcuni circoli di Fratelli d’Italia della parte sud della Maremma, e tra questi quelli di Capalbio, Orbetello, Manciano, Pitigliano, Monte Argentario, che hanno chiesto ufficialmente l’autorizzazione al sindaco di quei Comuni di donare una targa commemorativa da installare, qualora la stessa amministrazione non avesse la possibilità di farlo, in ricordo degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata nella giornata del 10 febbraio, appunto ricordata come Giorno del Ricordo.

“Abbiamo chiesto – spiegano in una nota i circoli di Fratelli d’Italia di Capalbio, Orbetello, Manciano, Pitigliano e Argentario – che siano indicato da parte del sindaco una panchina o un altro luogo del capoluogo dove poter installare tale targa, così che anche il nostro comune partecipi a questo momento in modo attivo e ne lasci nel tempo il segno che tale ricordo merita”.

“La Repubblica italiana riconosce nella data del 10 febbraio di ogni anno, il Giorno del Ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte quelle vittime innocenti, che furono infoibate dalla furia dei partigiani del maresciallo Tito, e dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati alla fine del Secondo conflitto mondiale e della più̀ complessa vicenda relativa al confine orientale”, termina la nota.