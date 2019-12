Fratelli d’Italia: “Il presepe è simbolo della nostra identità, riportiamolo nelle scuole”

“Presenteremo come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – dichiara il consigliere comunale Andrea Guidoni – una mozione con la quale chiediamo al consiglio comunale di impegnarsi affinchè in tutte le scuole comunali e nel palazzo della sede del Municipio sia allestito, durante queste festività natalizie, il presepe. Chiediamo a tutti i gruppi consiliari di maggioranza e non solo di condividerla“.

“Il presepe – commenta il consigliere comunale Bruno Ceccherini – non è un simbolo esclusivamente religioso riguardante la tradizione cristiana, ma fa parte della nostra storia e cultura, entra nella nostra storia dell’arte come in quella della religiosità popolare. Sintetizza i nostri valori e rappresenta la famiglia, la concordia e la maternità. La religione cattolica, così come i suoi simboli, fa innegabilmente parte della storia e della nostra tradizione italiana ed europea“.

“La comunità scolastica – proseguono i due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – costituisce un luogo d’elezione per la crescita degli alunni, quindi, a nostro avviso, deve necessariamente tenere conto del contesto culturale e sociale nel quale gli alunni vivono, non rinunciando ad alcune ritualità condivise e costitutive della comunità stessa; la scuola, in un’ottica di vera inclusione, realizzata anche attraverso la condivisione dei simboli costitutivi della storia e della cultura di questa nazione, può valorizzare le nostre tradizioni: è noto come le lezioni scolastiche durante il periodo della festività natalizie siano sospese in virtù della matrice cattolica di tale ricorrenza e non si comprende come mai nelle scuole in gran parte d’Italia non si voglia spiegare agli alunni il significato del Natale, anche con allestimenti e simboli, patrimonio di tutti“.

“L’allestimento di un presepe – sostiene il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi –, anche con il coinvolgimento degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie è senza alcun dubbio una testimonianza del forte legame che esiste tra noi e i valori tramandati tramite le nostre tradizioni. Il presepe inoltre rappresenta la nostra identità culturale, religiosa e civica. Il Santo Natale, oltre ad essere una festa cristiana, è una tradizione molto sentita dal nostro popolo ed è, in quanto tale, portatrice di un messaggio di amore, di tolleranza e di pace che vale per tutti, anche per chi non è cristiano. Anche Papa Francesco, proprio alcuni giorni, fa ha rimarcato l’importanza del presepe nelle scuole, quale simbolo di fratellanza e pace. Inoltre, molte persone di religioni e credi diversi nel periodo natalizio costruiscono il presepe, a conferma che il presepe non è solo una questione di religione o folclore, ma di sguardo sulla storia e sul futuro“.

“Pertanto – concludono i consiglieri Andrea Guidoni e Bruno Ceccherini –, chiediamo al consiglio comunale, di impegnarsi e attivarsi affinché all’interno di ogni scuola comunale e all’interno del palazzo comunale sia allestito in vista delle prossime festività un presepe. Per noi di Fratelli d’Italia i valori della nostra identità cristiana sono importanti e da salvaguardare“.