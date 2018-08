Provincia, Fratelli d’Italia: “Pd ipocrita sul bilancio, impossibile fare meglio dopo riforma scellerata”

“Spogliata e degradata a ente di secondo livello, la Provincia di Grosseto approva il suo bilancio e lo fa con ampio merito del suo presidente e sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Ipocrita la nota diramata dai sindaci del Pd, ammutoliti per anni dopo la riforma Del Rio che ha privato le Province non solo di rappresentatività politica, con libere elezioni dei suoi rappresentanti, ma sono state svuotate di funzioni e risorse finanziarie tali da mettere in serio pericolo la tenuta contabile dell’ente – continua Rossi -. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia e vicepresidente di Upi Toscana, insieme ai consiglieri provinciali che a titolo gratuito, tengono in piedi una struttura ormai svilita dalle riforme dei Governi del Pd, è riuscito in un vero e proprio miracolo a reperire risorse finanziarie da destinare a scuole e strade. Il voto a maggioranza sul bilancio di previsione 2018 – 2020 della Provincia di Grosseto rappresenta un punto di partenza per reclamare presso il Governo in carica risorse e sostegno per andare avanti, oltre a spronare gli attuali governanti a considerare una inversione di rotta, prima che le Province di mezza Italia si trovino in dissesto finanziario”.

“La sinistra in Consiglio provinciale è ipocrita quando nella nota diramata si riferisce al Cosap –termina Rossi -. L’applicazione della Cosap è doverosa, pena la responsabilità personale di amministratori e dirigenti e garantisce equilibri di bilancio che solo grazie agli sforzi profusi dal presidente della Provincia non sono stati messi a repentaglio”.