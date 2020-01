Licenziamento Termine, Fratelli d’Italia: “Provvedimento giusto ed equo”

“Sul caso del licenziamento del sindaco di Monterotondo Marittimo dal Comune di Piombino, che neppure è un licenziamento, visto che tornerà semplicemente a lavorare nel Comune di Gavorrano, vogliamo sapere quale sia la posizione del candidato governatore della sinistra, Eugenio Giani: sta dalla parte di chi è andato a lavoro 8 volte negli ultimi 4 mesi, o dalla parte del sindaco Ferrari che ha agito con equità e rispetto della meritocrazia?”.

Così Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo letto – spiega Torselli – della Cgil che si straccia le vesti, ma a questi sindacati buoni solo a difendere i privilegi degli amici siamo abituati; piuttosto ci piacerebbe sapere quale sia la Toscana che ha in mente Eugenio Giani: una regione fondata sul merito e sul rispetto del denaro pubblico, o una fondata sulle tessere di partito?”.

“A Francesco Ferrari – conclude Torselli – rinnovo la mia stima, personale e di tutto il partito per aver dimostrato ancora una volta che gli uomini di Fratelli d’Italia hanno un grandissimo rispetto per le istituzioni e per i soldi dei cittadini, che devono essere investiti per la comunità, non regalati o sperperati”.

“Giacomo Termine non è stato licenziato perché tornerà a lavorare per il Comune di Gavorrano. Il provvedimento del sindaco di Piombino Ferrari è giusto ed equo. Termine nel periodo di prova a Piombino ha usufruito di talmente tanti permessi per impegni politici che in un anno su 250 giorni lavorativi si è presentato soltanto una sessantina di volte. Ogni datore di lavoro deve valutare la produttività dei dipendenti e l’effettiva necessita di averli in organico. A maggior ragione deve farlo chi gestisce soldi pubblici – dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi -. Quindi bravo il sindaco Ferrari per aver fatto emergere chi si nasconde nei posti pubblici per fare invece un altro tipo di attività, differente da quella per cui è stato assunto e pagato dai contribuenti. Un buon governo di destra abolirà anche questi privilegi che negli enti pubblici, le Asl e altri enti intermedi della Toscana sono diventati un’abitudine per la sinistra. Basta con i ‘compagni’ mascherati da dipendenti pubblici, va eliminata la degenerazione della commistione fra sinistra e posti pubblici che è possibile solo nei sistemi dove non c’è alternanza di governo da troppi anni”.