Elezioni, Fratelli d’Italia: “Aumentati i consensi, premiato il nostro impegno”

“Scriviamo questo primo comunicato, dopo aver perso alle elezioni amministrative, per ringraziare tutti i votanti che hanno deciso di darci fiducia barrando il nostro simbolo e scrivendoci accanto il nome di uno di noi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia di Follonica.

“Per Fratelli d’Italia questa è stata la prima tornata elettorale nel comune, ma il duro lavoro e l’impegno che tutti, candidati e non, hanno messo è stato ripagato – continua la nota -. Fratelli d’Italia nel golfo infatti risulta essere l’unico partito di centrodestra che non ha subito un frano tra europee e comunali; anzi, ha guadagnato passando dal 5,9% al 7,33%. Possiamo dire senza mezzi termini che se la coalizione di centrodestra è uscita sconfitta, Fratelli d’Italia ne esce a testa alta con una piccola vittoria personale”.

“Il partito ha superato addirittura la media nazionale in una Follonica che è sempre stata poco clemente con il nostro schieramento e di questo non possiamo che rendere merito al consigliere uscente Agostino Ottaviani, che per anni si è prodigato indefesso, non solo in consiglio, portando avanti le nostre battaglie, ma anche fuori, creando un gruppo coeso e capace di avverare veri e propri miracoli elettorali – prosegue il comunicato -. Grazie alla fiducia di più di 800 follonichesi, mandiamo in Consiglio comunale un giovane: il segretario Danilo Baietti, alla sua prima esperienza consiliare, ma che in questi cinque anni ha lavorato sempre e solo per il bene della città e del partito“.

“Non possiamo inoltre che ringraziare il gruppo di Fratelli d’Italia che, come accennato in precedenza, si è impegnato in una campagna elettorale che ha visto Fratelli d’Italia promuovere quattro eventi pubblici, tra cui una conferenza con Guido Crosetto ed una cena di partito che ha sforato il tutto esaurito con 120 presenze. Senza poi tralasciare il duro lavoro svolto sulla propaganda con idee programmatiche, video, presentazioni e volantinaggi nei quartieri che non ha avuto eguali – termina la nota -. Quindi grazie, grazie a tutti. Al candidato Massimo di Giacinto per averci fatto sognare e sperare in questa campagna elettorale, agli elettori, ai candidati delle comunali, al segretario provinciale Rossi, al deputato Donzelli, al senatore La Pietra, al neo eletto eurodeputato Procaccini. Un ringraziamento sincero e di cuore va al candidato alle europee Alessio Pestelli, che ci ha sostenuto dal primo giorno, venendo più e più volte a Follonica a darci il suo supporto. Follonica di questo te ne è grata e ti ha premiato, rendendoti il più votato alle elezioni europee dopo Giorgia Meloni. Ora inizia il momento del duro lavoro, un in bocca al lupo alla sinistra che ha vinto le elezioni, ma sappia che troverà all’interno del consiglio comunale un’opposizione retta e corretta che non farà mai sconti a nessuno. Da qua inizia il nostro lavoro, da oggi inizia la nostra lunga marcia per Follonica 2024″.