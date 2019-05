Europee, Fratelli d’Italia esulta: “Partito in crescita, risultato storico a Grosseto”

“Siamo davvero soddisfatti dopo il voto uscito dalle urne domenica 26 maggio“.

A dichiararlo è il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Il nostro partito – sottolinea Fabrizio Rossi – a livello nazionale è in costante ed esponenziale crescita e i dati sono sotto gli occhi di tutti. Partivamo, sei anni fa alle politiche del 2013, con un 2%, per continuare poi con le europee di 5 anni fa, dove arrivammo al 3,7%, appena sotto la soglia di sbarramento, sino alle politiche dello scorso anno dove toccammo il 4,3%. Oggi su base nazionale arriviamo a queste europee al 6,5%, quasi raddoppiando il dato del 2014 ed entrando così finalmente in parlamento europeo con 5 deputati“.

“Questo è segno – commenta il portavoce di Fratelli d’Italia – che la linea politica, portata avanti da Giorgia Meloni, su tantissimi temi, tra i quali l’immigrazione, la famiglia, la sicurezza, la tutela degli interessi degli italiani, il così detto Made in Italy, la politica sulla legittima difesa e altro ancora, sono temi in cui noi sovranisti e conservatori teniamo per il bene dei nostri cittadini”.

“Anche nella nostra provincia – afferma soddisfatto Fabrizio Rossi – il nostro partito ha fatto molto bene. A Grosseto abbiamo raggiunto un ottimo risultato, con il 7%, superando di mezzo punto percentuale il dato nazionale, e siamo diventati il secondo partito del centrodestra in città, senza tralasciare poi alcuni dati, come ad esempio Semproniano, dove Fratelli d’Italia ha toccato più del 9%, e in tante altri comuni dove abbiamo superato ampiamente il 6,5%”.

“In provincia – conclude Fabrizio Rossi –, dove avevamo in questa tornata elettorale un solo Comune amministrato dal centrodestra, siamo riusciti come coalizione a confermare il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli, ma soprattutto a scardinare, dopo decenni di governi della sinistra, alcune roccaforti, come il Comune di Castel del Piano, con Massimo Bartalini, Scarlino, con Francesca Travison, e Castell’Azzara, con Maurizio Coppi. Aumentando così in modo considerevole la nostra presenza, con nostri consiglieri e amministratori all’interno dei Comuni maremmani”.