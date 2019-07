Bilancio Provincia, Fratelli d’Italia: “Pd ha coraggio da leoni nel fare disinformazione gratuita”

“Ennesimo atto di coraggio da leoni, quello mostrato dai consiglieri provinciali del Pd nell’essere solerti nel criticare e soprattutto attaccare in modo del tutto gratuito l’istituzione Provincia sulla stampa locale in relazione al documento di bilancio“.

A dichiararlo è Bruno Ceccherini, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia.

“E’ sin troppo facile – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – sparare bordate su un ente, nel caso specifico quello della Provincia di Grosseto, quando ci si dimentica che non decenni fa, ma solo pochissimi anni fa, il loro partito di riferimento, il Pd, con il Governo del rottamatore Matteo Renzi, con la sciagurata riforma del ministro, anch’esso del Pd, Del Rio, di fatto svuotava l’istituzione provinciale di quasi tutti i ruoli e competenze”.

“Situazione – commenta Bruno Ceccherini – che invece di portare dei benefici, ha portato purtroppo veri e propri disastri a livello di autonomie locali, creando una situazione kafkiana, di grandissima confusione e disagio, che si ripercuote sistematicamente su tutti i cittadini del nostro territorio provinciale”.

“Voglio ricordare ai consiglieri provinciali targati Pd – continua Ceccherini – che questa situazione sta creando molte problematiche nella nostra provincia, ma ancor peggio è andata in altre realtà in Italia. Per fare un esempio su tutti, sono almeno 13 gli enti provinciali nella nostra penisola sotto procedura di pre-dissesto finanziario. Tornando alla nostra realtà maremmana, i consiglieri provinciali del Pd, sapendo benissimo come realmente stanno i fatti e come versano le Provincie in Italia grazie ai loro compagni di partito che hanno governato fino a ieri, invece di informare i cittadini fanno mera e gratuita disinformazione. Dovrebbero invece rispondere in modo serio alla domanda se sono favorevoli o meno all’esistenza dell’ente Provincia intesa come istituzione a Grosseto, oppure se invece sono oramai sudditi della rossa Regione Toscana”.

“Il sottoscritto – conclude Ceccherini –, assieme a Fratelli d’Italia, sarà sempre a favore dell’esistenza dell’ente locale Provincia di Grosseto stando al fianco del suo presidente, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e di tutta la maggioranza che lo sostiene. Al tempo stesso il nostro pensiero e sostegno va anche a tutto il personale dipendente della nostra Provincia, il quale ora più che mai si sta facendo letteralmente in quattro per portare avanti i servizi affidatigli del nostro vasto territorio, sopperendo con tantissima volontà e abnegazione alle scarse risorse disponibili“.