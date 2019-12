Strada delle Pescine, Fratelli d’Italia: “Asfalto deteriorato dalle piogge, occorrono interventi risolutivi”

“Sono passati oltre quattro anni da quando il sindaco Limatola e la sua giunta a trazione Pd furono informati sulle condizioni disastrate in cui versava la strada delle Pescine, nel comune di Roccastrada”.

A dichiararlo è Moreno Bellettini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Roccastrada.

“Pertanto – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia –, sindaco e Giunta conoscevano molto bene lo stato delle cose, ma a oggi poco, forse qualche sporadico intervento tampone, se non nulla, è stato fatto per risolvere quest’annoso problema“.

“Adesso – commenta Bellettini –, dopo le incessanti piogge cadute in quest’ultime settimane, il fondo stradale si è ancor più deteriorato. Le buche sulla strada, da cui affiora fango misto ad acqua, sono ancora più ampie e profonde e causano un serio pericolo a tutti quei cittadini che in quelle strade ci deve passare quotidianamente con i propri mezzi per recarsi a lavoro o per rientrare nelle proprie abitazioni”.

“Questo stato di cose è davvero vergognoso e non degno di uno Stato civile. Fratelli d’Italia – conclude Bellettini – si rivolge al sindaco e alla sua Giunta, affinché lo stesso intervenga con urgenza e soprattutto in modo concreto e definitivo, al fine di rispristinare una degna viabilità nella strada rurale delle Pescine. Sono i cittadini, che pagano le tasse, che lo pretendono. La strada ha bisogno di essere nuovamente livellata, di nuove opere di sicurezza, di attraversamenti pedonali e di molto altro, così da essere percorribile e agibile a tutti”.