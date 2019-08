Spending review, Fratelli d’Italia: “Il Comune risparmia oltre 4 milioni, ottimo lavoro di Rossi e della Giunta”

“E’ notizia di questi giorni degli importanti risultati ottenuti tramite la spending review realizzata dalla giunta Vivarelli Colonna e dal nostro assessore allo sport, Fabrizio Rossi“.

A dichiararlo, in una nota sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Bruno Ceccherini e Andrea Guidoni.

“Importanti – continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia – sono i risparmi ottenuti per le casse comunali e, quindi, per tutti i cittadini, con oltre 4,5 milioni di euro ottenuti grazie al lavoro di sinergia tra l’assessorato allo sport, gli uffici comunali e i privati”.

“Strategiche – affermano Ceccherini e Guidoni – sono state le scelte individuate, frutto di uno studio ben strutturato da parte del nostro assessore Fabrizio Rossi, che, tramite il proprio ufficio sport, di concerto con sindaco e giunta, ha provveduto ad assegnare al Circolo Pattinatori Grosseto, tramite convenzione ventennale, la gestione dell’impianto polivalente di via Mercurio. Altra scelta azzeccata è stata quella relativa alla gestione della piscina di via Lago di Varano che ha portato notevoli risparmi, mai apportati da nessun’altra giunta di qualsiasi colore politico. Scelte, quest’ultime, lungimiranti e ben studiate dall’ufficio sport, che danno così attuazione al progetto di spending review da più parti ricercato e con l’assessore Rossi reso possibile“.

“Le due convenzioni – commentano i consiglieri di Fratelli d’Italia –, per come sono state strutturate, sgraveranno il nostro Comune di ingentissimi costi di gestione ordinaria, così da generare un notevole risparmio di risorse economiche, che potranno essere destinate ad altri progetti e opere in favore di tutti i cittadini grossetani. Abbattere le spese correnti in maniera così cospicua non trova precedenti e sarà di sicuro beneficio per tutto lo sport e la sua impiantistica. Infatti, i due impianti oggetto di notevoli risparmi saranno altresì ammodernati ed ampliati con notevoli investimenti. Pertanto, risparmio per le casse comunali e ammodernamento degli impianti sportivi”.

“La nostra richiesta – concludono Ceccherinni e Guidoni – alla giunta comunale, a questo punto, è di mettere in calendario la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport pluridisciplinare e polifunzionale anche per eventi non sportivi, che rappresenta ormai una reale necessita per Grosseto. Sosteniamo questa Giunta, che saprà fare ancora grandi cose per la nostra città“.