Fratelli d’Italia: “Gestione del sindaco fallimentare, necessario un cambio di rotta”

“Non ci convincono le parole del sindaco Borghini, attraverso le quali imputa al Covid l’impasse amministrativa che purtroppo è sotto gli occhi di tutti”.

Attraverso un comunicato, Fratelli d’Italia interviene sulla situazione del Comune di Monte Argentario.

“Riteniamo – prosegue la nota – che la figura di Borghini, quella identificata come di un uomo solo al comando, come peraltro anche parte della sua maggioranza ha evidenziato a mezzo stampa, non sia più in grado di dare quelle risposte che sia i cittadini che le attività produttive territoriali invece meritano. Tantissime e svariate sono le questioni irrisolte, le contraddizioni o gli errori che sono stati compiuti, dei quali la vicenda ‘Cala Galera’ ne è una palese dimostrazione. Ad esempio, crediamo che occorra, oggi più che mai, riprendere quelle attività che consentano ai tecnici ed a tutto il settore edilizio di operare e creare lavoro. Ma non solo questo. Riteniamo che anche sotto il profilo dei lavori pubblici, sindaco e giunta debbano dare risposte concrete, di cui ad oggi non se ne intravede neanche l’ombra“.

“Fratelli d’Italia – conclude la nota –, attraverso il costituendo circolo territoriale di Monte Argentario, sta già lavorando alla creazione di un percorso politico che sia rappresentativo dei cittadini e delle tante attività produttive e commerciali della zona, le quali meritano un governo territoriale serio e soprattutto pronto ad affrontare le fondamentali sfide di crescita e di sviluppo del promontorio”.