Scuola, Fratelli d’Italia: “Pd responsabile delle classi pollaio, Rosini ha fatto una gaffe”

“Dopo la riforma Gelmini, dal 2010 ad oggi si sono avvicendate ben 6 cariche ministeriali al Miur e una importante, ma pessima, riforma, quella della buona scuola di Renzi, che tra l’altro aveva tra gli obiettivi prioritari l’abolizione delle classi pollaio, prevedendo deroghe alle leggi vigenti“.

A dichiararlo sono Fabrizio Rossi, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Simonetta Baccetti, responsabile provinciale del dipartimento scuola per il movimento politico.

“Perché nessuno è mai intervenuto in merito? Perchè in regime di buona scuola si è continuato a tollerare classi numerose? Dove era Stefano Rosini del Pd – domandano Baccetti e Rossi –? Perché dovrebbe sapere che Fratelli d’Italia è nata nel 2013 e a partire da quell’anno ha quasi sempre governato il Pd, il suo partito. A noi le polemiche non interessano. Pensiamo al bene dei nostri ragazzi che hanno bisogno di una migliore qualità della didattica, di una inclusione che tenga conto della disabilità, delle difficoltà di apprendimento e degli svantaggi economici, sociali e linguistici. Sì, perché dal 2010 ad oggi abbiamo assistito ad una profonda trasformazione della nostra società e non siamo molto soddisfatti di come il Pd ha amministrato il settore servizi educativi ad ogni livello. Inoltre stiamo vivendo una grave emergenza sanitaria di cui hanno fatto le spese anche gli studenti italiani“.

“A noi non interessa guardare al passato: pensiamo al presente, al bene comune di adesso e a quello futuro del nostro Paese – terminano Baccetti e Rossi -. Anche Azzolina da deputato aveva cercato di eliminare le classi pollaio, ma da ministro non ferma i tagli delle cattedre che sono la causa delle classi affollate. Riconosciamo l’encomiabile impegno dimostrato dagli insegnanti, dalle famiglie e, soprattutto, dai nostri ragazzi e confidiamo in una scuola di qualità nella sicurezza”.