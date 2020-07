Sagre, Fratelli d’Italia: “Trovare soluzioni condivise tra ristoratori e società sportive”

“Il recente dibattito che vede contrapposte le legittime esigenze dei nostri commercianti e ristoratori e la presenza annuale delle sagre ha suscitato una riflessione nel nostro neonato circolo ‘Maglio Tricolore’, preoccupato per il livello della polemica che si è generata, ma che ci spinge ad un serio dibattito sul nostro territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Magliano di Fratelli d’Italia.

“Come cittadini impegnati in politica abbiamo sempre sostenuto che la situazione, non solo per quanto riguarda la Polisportiva Maglianese, ma anche per le altre associazioni, è tutt’altro che facile in questo particolare momento dovuto al Covid-19 – continua la nota -. Le associazioni sportive presenti sul territorio sono una ricchezza, basano la loro sopravvivenza e la loro programmazione sportiva con gli introiti delle sagre estive e la partecipazione dei cittadini alle iniziative, limitate momentaneamente. Nel nostro comune le società calcistiche, Montiano, Sant’Andrea e Maglianese, hanno optato non tutte nella stessa direzione per il reperimento di risorse, poiché orientarsi con le attuali norme di sicurezza è davvero complicato. Se per le prime due l’orientamento sembrerebbe che per autofinanziarsi organizzeranno la consueta sagra, per la polisportiva Maglianese questo sembrerebbe non possibile per vari motivi, tra i quali anche quello di non essere in grado di adempiere a tutte le prescrizioni richieste dai protocolli anti Covid“.

“Noi di Fratelli d’Italia conosciamo bene la situazione sia delle associazioni sportive che delle varie attività commerciali, come ristoranti, bar, agriturismi e agriristoro, ecc., e sappiamo anche quali sono le loro problematiche, perché abbiamo ascoltato tutti in questi mesi di Covid. A tal proposito facciamo un appello, dopo le recenti polemiche, a trovare una soluzione soddisfacente che non scontenti le varie realtà del territorio, tutte di vitale importanza per Magliano in Toscana – prosegue il comunicato -. Riteniamo che la nostra proposta, studiata grazie anche all’apporto del nostro vicesindaco e assessore al bilancio Mirella Pastorelli e dai nostri consiglieri Doriana Melosini e Nadia Fedeli, sia un ottimo compromesso tra le reciproche esigenze. Non deve esserci conflitto tra ristoratori e associazioni, ma convergenza per il bene di Magliano. Nel merito, a nostro avviso è possibile concentrare contemporaneamente le due sagre citate in un periodo di dieci giorni in agosto, così come dare un contributo alla Maglianese che lo ha richiesto, magari in misura superiore a quanto già accordato, come si apprende dalla stampa. Non possiamo permetterci di far chiudere i battenti a una società storica come la Maglianese“.

“L’incontro di lunedì sera con la società Maglianese ha testimoniato la buona volontà dell’amministrazione e l’opera importante del nostro vicesindaco Mirella Pastorelli che, nelle pieghe del bilancio, ha trovato delle risorse, che possono essere implementate. Contemporaneamente, non possiamo dimenticare le preoccupazioni dei ristoratori già provati dal lungo stop dell’attività, che temono ripercussioni ancora più negative dalla presenza delle sagre. Apprezziamo in linea generale lo sforzo profuso dell’amministrazione comunale e quanto riferito dal sindaco in quella riunione in tema di aiuti, ma come gruppo politico chiediamo che si faccia un ulteriore sforzo per evitare fratture tra operatori e associazioni che rappresentano il valore aggiunto alla nostra bella comunità – termina Fratelli d’Italia -. Ritrovare l’armonia perduta e dimenticare le divisioni e le polemiche sui giornali è possibile solo se lavoreremo tutti insieme per il bene della nostra comunità e di tutti i cittadini del comune di Magliano”.