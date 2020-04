Emergenza Coronavirus, Fratelli d’Italia: “Autorizzare cibi d’asporto per aiutare ristoratori”

“I ristoratori italiani chiedono sempre con più forza di poter vendere anche piatti d’asporto“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto e commissario provinciale di Siena.

“Non si potrà servire ai tavoli, almeno finché i dati sui contagi non saranno un po’ più confortanti e il Governo Conte non consentirà la totale riapertura, ma sarebbe indispensabile, per aiutare questa categoria economica – spiega Rossi –, permettere non solo le consegne a domicilio di cibo, ma anche la vendita d’asporto presso i locali“.

“Tra i tantissimi ristoratori della nostra provincia – continua Fabrizio Rossi –, oltre che il Coronavirus da fronteggiare, c’è anche un altro virus, che è quello della disperazione. Infatti, se non iniziamo subito a dare un aiuto concreto alle nostre imprese, molte di queste chiuderanno definitivamente i battenti, mettendo sul lastrico intere famiglie. Accertato che tardano ad arrivare i denari alle Pmi tramite il decreto cosiddetto liquidità del Governo nazionale, sbloccare a costo zero alcuni cavilli delle normative rappresenterebbe un indubbio sostegno alle realtà settoriali maggiormente colpite in questo momento“.

“Il divieto generalizzato alla ristorazione – spiega il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – attualmente, con i Dcpm in vigore, ha solo due deroghe. La prima riguarda la somministrazione nelle aree di servizio autostradali; l’altra riguarda invece la consegna a domicilio. Quindi, poco o nulla per i ristoratori, numerosi nei nostri territori. La proposta di Fratelli d’Italia riguarderebbe quella di consentire ai ristoratori di poter preparare cibo e piatti pronti da far ritirare direttamente presso i ristoranti, dai clienti stessi su appuntamento, onde evitare assembramenti. In attesa della normalizzazione post Covid-19, si consentirebbe ai ristoratori di rompere i sigilli di stato della totale chiusura e consentirebbe di evitare la cassa integrazione per molteplici dipendenti, oltre a limitare i danni, già ingenti, ai fatturati“.

“In Italia – termina Fabrizio Rossi – operano tantissime aziende che si occupano di ristorazione. Sono oltre un milione e duecento mila gli addetti, dei quali oltre 300mila sono anche proprietari dei locali, e circa 900mila sono lavoratori dipendenti. Un segmento della nostra economia importante che non deve essere abbandonato al proprio destino“.