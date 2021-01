Ristoranti chiusi: Fratelli d’Italia promuove azione legale contro il Governo Conte

Fratelli d’Italia promuove un’azione legale cumulativa del mondo della ristorazione contro il Governo Conte.

“I ristoratori e gli esercenti che vorranno avvalersi del sostegno di Fratelli d’Italia nell’azione giudiziaria contro il Governo dovranno solo mandare il loro mandato agli avvocati del partito di Giorgia Meloni, che si farà carico delle spese, mandando una mail all’indirizzo sosristoranti.fdi@gmail.com – spiega Danilo Baietti, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Follonica -. Sono fiero di poter dire che il nostro partito abbia intrapreso questa strada, volta a tutelare una delle categorie più colpite dalla crisi pandemica. Per tutti i ristoratori che fossero interessati o volessero delle informazioni, come consigliere comunale di Fratelli d’Italia mi rendo disponibile a rispondere ad ogni domanda. È arrivato il momento di portare queste scelte governative scellerate nelle sedi legali. La mail a cui potete contattarmi per informazioni è baiettidanilo@libero.it.”.