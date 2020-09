Giorgia Meloni a Grosseto, Fratelli d’Italia: “Grazie a forze dell’ordine e volontari”

Dopo lo svolgimento della manifestazione di sabato 5 settembre, dove nella centralissima piazza Dante a Grosseto è intervenuta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a nome del partito parla il commissario organizzativo provinciale, Bruno Ceccherini.

“Mi corre l’obbligo ringraziare – dichiara Ceccherini –, per l’ottima riuscita della manifestazione, il Questore di Grosseto e le forze dell’ordine presenti, la Polizia Municipale di Grosseto e i tantissimi volontari che sin dalla prima mattina di sabato si sono prodigati nell’allestimento di tutta la piazza e che poi hanno assicurato il servizio d’ordine e la buona riuscita di tutta la manifestazione durante il comizio di Giorgia Meloni“.

“Rivolgiamo un grazie anche alla diocesi di Grosseto e al vescovo Cetoloni per la pazienza profusa, in quanto nel momento della nostra manifestazione, a poche decine di metri, si svolgeva in contemporanea anche la santa Messa nella cattedrale. Ma un caloroso e sentito ringraziamento – conclude Bruno Ceccherini – va ai tantissimi grossetani e maremmani che sabato erano in piazza, e credetemi, erano davvero una marea di persone festanti. Un grazie di cuore a tutti loro, da tutta Fratelli d’Italia”.