Regionali, Fratelli d’Italia: “Triplicati in un anno i voti a Castiglione della Pescaia”

Dall’analisi del voto relativo alle scorse elezioni regionali, spicca il grande successo ottenuto da Fratelli d’Italia anche nella realtà costiera di Castiglione della Pescaia, comune dove tra poco più di sei mesi si andrà al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.

Qui il partito che fa riferimento alla leader nazionale Giorgia Meloni triplica voti e percentuale rispetto alla tornata delle elezioni europee dello scorso anno.

Fratelli d’Italia, che partiva da un 6,78% ottenuto alle Europee 2019, arriva con il voto del 20 e 21 settembre scorso a sfiorare circa il 20%, attestandosi per la precisione al 19,44%.

“Un risultato molto significativo, quello ottenuto da Fratelli d’Italia nel comune della costa maremmana – commenta il presidente provinciale, Fabrizio Rossi –, specialmente se visto nell’ottica che proprio in quel comune nella prossima primavera si andrà a votare per il rinnovo dell’amministrazione comunale”.

“A Castiglione della Pescaia – prosegue Fabrizio Rossi – il dato parla chiaro. Fratelli d’Italia in quella realtà, come del resto in tutta la provincia di Grosseto, rappresenta una forza politica importante della quale tutti dovranno tenerne conto. Poi, analizzando il dato di Castiglione, vediamo bene che le forze di centrodestra tutte assieme rappresentano quasi il 50% e sono diversi punti percentuali davanti allo schieramento della sinistra. E’ un segnale davvero forte per tutti. Anche in questo comune Fratelli d’Italia cresce, diventando una realtà con la quale, da ora in avanti, qualsiasi forza politica dovrà tenerne conto”.

“Un grande ringraziamento va a tutti gli elettori che hanno scelto Fratelli d’Italia“, – commenta Giorgio Seri, che, a nome di tutto il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia ringrazia gli elettori “che hanno dato fiducia al partito e scelto i nostri candidati alle elezioni regionali”.