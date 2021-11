Ospedale Sant’Andrea, Fratelli d’Italia: “Ennesimi tagli della Regione, sanità maremmana snobbata”

“Il Pd, con la consigliera Spadi, scopre l’acqua calda affermando che il reparto di radiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima è in grave carenza di medici radiologi“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’uscita sulla stampa della consigliera regionale del Pd, che denuncia la grande crisi del nosocomio massetano.

“E’ da mesi, se non da anni – commenta Rossi –, che noi denunciamo lo stato di abbandono e la mancanza di programmazione che c’è da parte della Regione Toscana e dell’assessore alla sanità Bezzini sulle strutture sanitarie territoriali, come ospedali e presidi sanitari della nostra provincia e della regione”.

“Quello della radiologia dell’ospedale di Massa – spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – è solo la punta di un iceberg, senza considerare i debiti che la sanità toscana sta accumulando sulla testa dei cittadini . Lo stesso potremmo parlare di altri ospedali periferici, come Pitigliano od altri, che via via sono stati depotenziati e privati di preziosi servizi, a danno dei cittadini e delle tante persone anziane e fragili che vivono lontano dal capoluogo maremmano“.

“Massa Marittima – conclude Fabrizio Rossi – è l’ennesima riprova del fallimento politico della sanità in Toscana. Sempre guidata dal Pd e dalla sinistra, che mai ha guardato e programmato con lungimiranza al futuro, ma che ha solamente pensato a depotenziare le strutture periferiche, senza pensare alle conseguenze che ne potevano derivare per i territori. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a denunciare in ogni sede, restando sempre al fianco dei cittadini e ai lavoratori della sanità toscana”.