Isole minori, Fratelli d’Italia: “Garantire parità di diritti tra questi territori e il continente”

“Fratelli d’Italia vota a favore di questo provvedimento per garantire parità di diritti ai cittadini abitanti nelle isole minori come quelli che vivono nel continente”: così si è espresso alcuni giorni fa, nella dichiarazione di voto in aula al Senato, il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.

“Si tratta – spiegano La Pietra e Fabrizio Rossi, coordinatore regionale del partito – di mettere in campo concretamente atti amministrativi che intervengano su diritti importanti e fondamentali, come il diritto alla salute o quello all’istruzione, piuttosto che contro la desertificazione demografica, che purtroppo molto spesso colpisce anche le isole del nostro arcipelago toscano. Ma non solo questo: abbiamo messo in risalto anche altri aspetti della vita comune, come ad esempio quello sulla rete idrica per garantire l’acqua potabile, quello sui trasporti e quant’altro”.

“Insomma – concludono Patrizio La Pietra e Fabrizio Rossi -, non si tratta di mettere in campo dei privilegi per i cittadini isolani, ma quello di compensare le difficoltà di chi vive soprattutto nelle isole minori, come ad esempio l’Isola del Giglio in provincia di Grosseto, rispetto a chi abita in quelle più grandi e maggiori”.