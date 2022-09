Ponte sul fosso di Pontelungo, Fratelli d’Italia: “A che punto sono i lavori?”

“A che punto sono i lavori per il consolidamento ed il risanamento del ponte sul fosso di Pontelungo a Manciano, in provincia di Grosseto?“.

Lo chiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione infrastrutture e trasporti, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Fabrizio Rossi, con un’interrogazione rivolta alla Regione e all’assessore Baccelli.

“Per quale motivo si è venuta a creare una latenza così grave tra il finanziamento del progetto e l’esecuzione dei lavori, vista anche l’importanza strategica del ponte – domandano Capecchi, Torselli e Rossi -? Vogliamo anche sapere se la Provincia di Grosseto ha rendicontato le somme spese stanziate dalla Regione Toscana, nei termini previsti dalla delibera del 2019, e se lo stato di degrado del ponte non necessiti di ulteriori valutazioni di sicurezza“.

“Il ponte sul fosso di Pontelungo, sulla strada regionale 74, tra Albinia e Manciano, è l’unica via di accesso obbligata al paese di Manciano. Già nel 2018 assessore e sindaco di Manciano avevano sollevato il problema della necessità di interventi di risanamento urgenti, la Provincia di Grosseto aveva richiesto il finanziamento di 400mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria. Nel 2019 la Regione, come capitolo di bilancio, aveva liquidato tale somma alla Provincia. Ma ad oggi, nonostante la predisposizione del cantiere stradale su un progetto di risanamento complessivo di 284mila euro, nulla è stato ancora fatto e che il ponte, a distanza di 4 anni dai primi rilievi effettuati dai tecnici regionali, provinciali e comunali, presenta gravi criticità nelle spallette e nel cemento armato sotto la sede stradale“, sottolineano gli esponenti di Fratelli d’Italia.