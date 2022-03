Fratelli d’Italia: “Piazza XXV Aprile vergogna per la città, è solo un multificio per il Comune”

“Piazza XXV Aprile è diventata una vergogna per la città“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo comunale di Follonica di Fratelli d’Italia.

“Una piazza che in ogni campagna elettorale vuol essere riqualificata, ma che, dall’insediamento delle Giunte, viene costantemente dimentica a sé stessa – continua la nota -. Da anni ci viene propinata l’idea di un grande giardino in riva al mare, di una riqualificazione che porti questa porzione di città ad essere un fiore all’occhiello del Golfo. Ahimè: tutto fumo e niente arrosto. La piazza resta un parcheggio e forse uno dei parcheggi a pagamento più abbandonati della città. Non bastavano i parcheggiatori abusivi, una piaga troppe volte denunciata e mai voluta risolvere, oggi la piazza ha un manto stradale completamente da rifare, con buche profonde, rattoppate alla bene e meglio con un poco di asfalto istantaneo, che non risolve il problema”.

“Se dovessimo trovare la destinazione d’uso che l’amministrazione Comunale ha dato alla piazza nient’altro ci verrebbe in mente se non un multificio. Piazza XXV Aprile è il luogo dove ogni giorno vengono sanzionate auto per il parcometro, ma che di tali entrate non ne vede una briciola destinata alla riqualificazione stessa della zona. A sottolineare ancora di più il lassismo dell’amministrazione su questa piazza ci pensa anche il recente Piano triennale delle opere pubbliche, che non individua alcuna cifra per una vera riqualificazione della zona – termina il comunicato -. Ci domandiamo quando verrà riqualificata la piazza e lo chiediamo oggi, a ridosso di una manifestazione importante come Piazze d’Europa, quando quella zona diventerà il salotto, degradato, di una manifestazione importante a livello nazionale”.