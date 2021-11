Sanità, Fratelli d’Italia: “Manca personale, ospedale Misericordia in emergenza”

“Il grido d’allarme lanciato dai sindacati dell’Area Vasta Toscana Sud Est in questi giorni è la classica cartina tornasole della grave situazione in cui versa l’ospedale Misericordia di Grosseto, e della mala gestione e programmazione in termini di assunzioni di personale sanitario da parte della Regione Toscana”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Purtroppo i nuovi casi positivi al Covid avanzano – commenta Fabrizio Rossi – e la situazione al nosocomio del Misericordia è sempre più critica, alla luce di continui ricoveri in area Covid e in terapia intensiva, per non parlare poi del Pronto soccorso, anch’esso in forte criticità, da sempre”.

“A tutto questo – prosegue il coordinatore di Fratelli d’Italia – si aggiunge la carenza di personale, con le assunzioni promesse da parte della Regione Toscana che tardano ad arrivare e con la dirigenza della Sud Est che nel frattempo, sempre stando a fonti sindacali, apre nuovi reparti, come la Riabilitazione neurologica. Quest’ultima, sì importante, ma accresce ancora di più il fabbisogno di personale sanitario, come infermieri, medici e operatori sociosanitari, che al momento sembrerebbero mancare”.

“Ancora una volta assistiamo, da parte della Regione e dell’assessore Bezzini, a tutta l’improvvisazione e all’incompetenza nel gestire le risorse e la sanità pubblica in Toscana e, nel caso specifico. l’ospedale grossetano. Ancora una volta a farne le spese sono i lavoratori del comparto sanitario, che da eroi dei primi mesi Covid, sono passati adesso a vittime sacrificali, senza contare i disagi che devono subire i cittadini e malati bisognosi di cure e assistenza”, conclude Fabrizio Rossi.