Parroco aggredito dopo la processione, Fratelli d’Italia: “Solidarietà a don Marcello”

“Abbiamo appreso in queste ore di una aggressione subita da don Marcello, parroco di Roccastrada. Aggressione, che sembrerebbe avvenuta davanti alla chiesa parrocchiale roccastradina, per banali e futili motivi“.

A dichiararlo è Moreno Bellettini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia a Roccastrada.

“Come Fratelli d’Italia Roccastrada esprimiamo la nostra solidarietà a Don Marcello, non soltanto per il ruolo di sacerdote e guida delle anime cristiane che riveste, ma soprattutto per il rispetto che si deve a un uomo e sacerdote dalla veneranda età, come quella di don Marcello – termina Bellettini -. Nel contempo auspichiamo, da chi di dovere, un intervento adeguato per punire il vile atto compiuto contro il sacerdote”.