Parco della Maremma, Fratelli d’Italia: “Esclusione di Orbetello scandalosa”

“L’arrogante Pd non si smentisce mai, alla rappresentanza territoriale è stata preferita l’appartenenza partitica. E’ scandaloso aver escluso Orbetello dal nuovo Consiglio direttivo dell’Ente Parco della Maremma, il Pd ha deciso di lasciare fuori uno dei Comuni su cui si sviluppa lo stesso parco. E pensare che, durante il dibattito in Consiglio regionale, il centrodestra aveva chiesto di sospendere la procedura tornando in Commissione. E, invece, il Pd ha dato il via libera a testa bassa, firmando l’ennesimo sgarbo politico e istituzionale. Non si è volutamente guardato agli interessi del territorio, ma si è soltanto badato a portare avanti propri interessi politici. La sete di poltrone del centrosinistra ha, adesso, generato un’evidente carenza di rappresentanza territoriale”.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, commissario della Federazione Fratelli d’Italia di Grosseto, ed il coordinatore toscano di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Grosseto, Fabrizio Rossi.