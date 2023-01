Parco del Diversivo, Fratelli d’Italia: “Al via i lavori, promessa elettorale mantenuta”

“Quello che avevamo da anni sostenuto, e uno dei tanti cavalli di battaglia di Fratelli d’Italia Grosseto per la città, con l’inizio dei lavori e l’allestimento del cantiere nel parco dell’ex Diversivo a Grosseto, sta diventando una realtà“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia Grosseto.

“Già nell’aprile del 2021 avevamo evidenziato, con la stesura del progetto, che tutto stava andando verso la direzione da noi auspicata. Adesso, con la prossima realizzazione del ‘polmone green’, con spazi verdi fruibili, aree attrezzate e dei percorsi ciclo-pedonali riguardanti il ‘Parco dell’ex Diversivo’, è stato messo il primo tassello su uno dei nostri punti principali del programma elettorale presentato da Fratelli d’Italia già nel lontano 2016 – prosegue la nota -. Oggi la Giunta Vivarelli Colonna, della quale fanno parte i nostri assessori Simona Petrucci e Bruno Ceccherini e il vicesindaco Fabrizio Rossi, hanno fatto un sopralluogo nei pressi del cantiere dove a breve prenderà forma e sostanza il parco tra via Portogallo, via Bulgaria, viale Europa e via Paolo Carnicelli”.

“Un investimento importante, del valore di circa mezzo milione di euro, che doterà quell’enorme ‘polmone verde’ cittadino di varie zone per praticare attività sportiva e motoria, oppure per passeggiare e molto altro. Insomma, una visione improntata alle aree verdi, allo sport all’aperto, alla fruibilità dei cittadini per la nostra città. Fratelli d’Italia Grosseto, assieme a tutto il gruppo consiliare formato dal capogruppo Andrea Guidoni, e dai consiglieri Paolo Serra, Francesca Pepi, Simonetta Baccetti, Annalisa Manzo, Erika Vanelli, Luca Vitale e dagli assessori Simona Petrucci e Bruno Ceccherini, con il vicesindaco Fabrizio Rossi, in sinergia con tutte le forze politiche di maggioranza, stanno giocando un ruolo sempre più importante e fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città. La destra di governo anche questa volta ha dato grande dimostrazione e prova di sé. I risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti“, termina la nota di Fratelli d’Italia Grosseto.