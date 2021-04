Parco del Diversivo, Fratelli d’Italia: “Un altro punto del nostro programma sta per essere realizzato”

“Fratelli d’Italia è sempre stato un partito lungimirante, già dai tempi dell’opposizione al centrosinistra, che guarda al futuro con progetti da sempre orientati all’ambiente, alla vivibilità della città e alla rigenerazione urbana“.

A dichiararlo sono Bruno Ceccherini, capogruppo in consiglio comunale e responsabile provinciale del partito, e Andrea Guidoni e Francesca Pepi, consiglieri comunali.

“Oggi – continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia – con il progetto generale relativo agli spazi verdi fruibili, agli allestimenti di aree attrezzate e dei percorsi ciclo-pedonali riguardanti il parco del Diversivo e la riqualificazione del corridoio urbano dell’ex canale di bonifica per il contributo alla neutralità climatica ed alla fruizione di spazi verdi urbani, è stato messo il primo tassello su uno dei nostri punti principali del programma elettorale presentato da Fratelli d’Italia nel 2016“.

“Questo studio di fattibilità, infatti – proseguono i consiglieri comunali -, si pone come step successivo all’approvazione riguardate il primo lotto di terra che vedrà la realizzazione di boschi urbani pensati all’interno del progetto più ampio di Carbon neutrality, fortemente voluto dal nostro assessore all’ambiente Simona Petrucci, oltre che nel più ampio progetto del parco del Diversivo che troverà, ne siamo certi, la pianificazione nel piano operativo con il nostro assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi“.

“Ieri la giunta Vivarelli Colonna, della quale fanno parte i nostri assessori all’urbanistica e allo sport, Fabrizio Rossi, e all’Ambiente, Simona Petrucci – commenta Bruno Ceccherini –, ha approvato lo studio di fattibilità del progetto generale (lotto 2) degli spazi verdi, degli allestimenti di aree attrezzate e dei percorsi ciclo-pedonali, così da disegnare un parco verde localizzato tra via Portogallo, via Bulgaria, viale Europa e via Paolo Carnicelli, nella zona del parco dell’ex canale Diversivo“.

“Un investimento importante – sottolineano Bruno Ceccherini, Andrea Guidoni e Francesca Pepi –, del valore di circa 2 milioni di euro, che doterà quell’enorme ‘polmone verde’ cittadino di tre diverse categorie di percorsi ciclopedonali, tra i quali un percorso alberato che collegherà via Portogallo a via Carnicelli, ma anche un’area eventi e un anfiteatro naturale multifunzione, una zona sportiva dove sarà possibile praticare attività motoria e sportiva di tutti i tipi, con area attrezzata per il fitness, tavoli per il gioco e campo di basket/pallavolo, senza dimenticare l’attenzione dedicata ai più piccoli con pavimentazione antitrauma e spazi dedicati a laboratori e all’attività didattico-culturali”.

“Insomma, una visione improntata al green, alle aree verdi, allo sport all’aperto, ma anche di città, più sicura, pulita e ordinata, con una prospettiva e una progettualità future di riqualificazione urbanistica valide e ottimali – aggiunge l’assessore Rossi –. Il nostro sogno? La nostra visione? Un parco del diversivo che assomigli molto a quello esistente a Valencia, dove molti anni fa hanno deviato il percorso fluviale e nel letto del fiume, che divide la città in due parti, adesso c’è un parco meraviglioso ciclo pedonale e sportivo che arriva sino al mare. Unire Grosseto e la costa seguendo il Diversivo, guardando verso il mare. Proveremo a farlo con il prossimo piano operativo“.

“Fratelli d’Italia, assieme a tutto il suo gruppo consiliare e agli assessori Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, sta giocando un ruolo sempre più importante e fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città. La destra di governo ha dato grande prova di sé e i risultati raggiunti, oltre che quelli di prossima realizzazione, ne sono la più ampia testimonianza“, concludono i consiglieri comunali.