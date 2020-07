Palazzone, Fratelli d’Italia: “Il sindaco rivolge domande a noi per rivoltare la frittata”

“Leggiamo sulla stampa locale il solito intervento difensivo, ed anche questa volta tardivo, da parte del sindaco di Arcidosso, sulla nota vicenda del Palazzone“.

A dichiararlo sono Guendalina Amati e Bruno Ceccherini, di Fratelli d’Italia.

“In prima battuta – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – dobbiamo innanzitutto constatare le solite e arcinote velleità riportate da Marini nel voler rivoltare la frittata, cercando di spostare il punto del problema altrove, rivolgendo domande a noi di Fratelli d’Italia, tra l’altro molto puerili e di facile risposta, quando solitamente le domande le dovrebbero fare i cittadini e le opposizioni a chi governa, per poi avere, da quest’ultimo, risposte certe e risoluzione ai problemi immediati, o quantomeno celeri. Comunque, noi di Fratelli d’Italia, come sempre non ci sottraiamo e rispondiamo molto volentieri, con poche, ma chiare parole al sindaco Marini“.

“La vicenda del Palazzone di Arcidosso – spiegano Ceccherini e Amati – è oramai nota da anni. Quella struttura risulterebbe occupata abusivamente, e in stato di abbandono, incuria e degrado da ben cinque anni. Ricordiamo al sindaco Marini che noi di Fratelli d’Italia non ci siamo svegliati una mattina nel pieno dell’emergenza Covid e, solo per scopi elettorali, come lo stesso Marini vorrebbe far credere, abbiamo tirato in ballo la vicenda del Palazzone. E’ mesi, se non anni, che Fratelli d’Italia, tramite noi, ha più volte denunciato all’opinione pubblica e messo in evidenza a codesta amministrazione comunale lo stato di abbandono e degrado in cui versava il Palazzone e quello che purtroppo accadeva dentro e nelle immediate vicinanze di quel sito“.

“Poi, dopo l’ennesimo fatto di criminalità registrato lo scorso mese di aprile e l’ennesima nostra denuncia – commentano Bruno Ceccherini e Guendalina Amati –, finalmente, alcune settimane fa, il tentennante sindaco di Arcidosso ha emesso un’ordinanza di sgombero del Palazzone, che ad oggi è però ancora sulla carta e che bisognerà aspettare i primi di agosto per forse vederla esecutiva. Entrando nel merito della vicenda, ci dica il sindaco da quanti anni è a conoscenza di questa occupazione abusiva. Da quanti anni è che chiude gli occhi e non fa nulla per porre rimedio a questa incresciosa e pericolosa situazione? Ci dica poi come intenderà organizzare l’imminente sgombero del Palazzone“.

“Ricordiamo a Marini e compagni che Fratelli d’Italia tutelerà sempre tutte le fasce della popolazione, anche le più disagiate e fragili, a condizione però che quest’ultime, come fanno tutti i normali cittadini, siano rispettose delle regole e delle Leggi del nostro Stato, siano rispettose della nostra cultura e della nostra religione cristiana. Tutti è vero che hanno gli stessi diritti, ma deve essere ben chiaro che tutti hanno anche gli stessi doveri da rispettare – terminano Ceccherini e Amati -. Caro sindaco, noi, a differenza di te, non accetteremo mai compromessi e non mostreremo mai debolezza nei confronti di chi arriva nel nostro Paese, spesso anche illegalmente, pensando di non rispettare la legge. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare sulla situazione denunciando qualsiasi illegalità“.