Toscana in zona arancione, Fratelli d’Italia: “Attività in bilico, Governo non rispetta imprenditori”

“Mancherebbe solo l’ufficialità, almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano, del ritorno della Toscana nella zona arancione, con interi settori ed attività commerciali e produttive che risultano sospese e con l’insicurezza di poter lavorare, oppure no, nel weekend“.

A dichiararlo è Luca Minucci, assessore di Fratelli d’Italia ad Orbetello.

“Pensiamo, ad esempio – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -, a tutta la filiera della ristorazione, con prenotazioni già ricevute per questa domenica, personale assunto, materie prime acquisite e ad oggi nel limbo di un provvedimento che non si conosce quando entrerà in vigore. Purtroppo, il rispetto per le attività produttive e per chi vi lavora è ai minimi storici. Siamo, come partito, con gli imprenditori e i tanti lavoratori di tutti quei settori che saranno coinvolti dalle chiusure. Se eventualmente, come purtroppo sembrerebbe, la Toscana dovesse passare in zona arancione, chiediamo che ciò avvenga perlomeno dal prossimo lunedì, così da salvare almeno il weekend di San Valentino”.

“Questo sistema dei colori, adottato dal morente Governo Conte, sta veramente minando la possibilità alle attività di ripartire ed il continuo passaggio da un colore all’altro, porterà inevitabilmente molte attività anche in futuro a mantenere le serrande abbassate. E’ dovere della politica scongiurare che ciò non si verifichi. Speriamo che con il nuovo Governo Draghi tutto questo venga cambiato e si adottino altri criteri”, conclude Luca Minucci.