Gelate notturne, Fratelli d’Italia: “Regione si attivi per aiutare gli agricoltori”

“Le temperature rigide che hanno colpito il territorio provinciale in questo periodo hanno interessato tutte le colture e creato danni importanti alle produzioni degli agricoltori maremmani“.

A dichiararlo è Luca Minucci, di Fratelli d’Italia di Orbetello, che commenta l’ondata di gelo notturno che ha colpito in questi giorni la Maremma.

“Se poi consideriamo – spiega Minucci – che tutto il settore sta già subendo gli effetti devastanti sia delle politiche europee, sia di quelle derivanti dalle ricadute dovute alla pandemia, che ha provocato chiusure e restrizioni, come quelle di tutto il settore della ristorazione, i conti sono presto fatti“.

“Chiediamo che la Regione si attivi immediatamente per richiedere lo stato di calamità e lavori per risarcire in tempi rapidi i danni. Non lasciamo soli i nostri produttori agricoli”, conclude Luca Minucci.