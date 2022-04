Mozione centri commerciali, Fratelli d’Italia: “Cerboni strizza l’occhio alla minoranza”

“Assistiamo ancora una volta, con le prese di posizione e le varie mozioni presentate da parte del consigliere comunale di maggioranza Giacomo Cerboni, all’ennesimo teatrino di strumentalizzare, tutto rivolto a mistificare la realtà dei fatti, per il suo solo personale uso e consumo, giocando sul fatto di creare confusione e incertezze in un settore, come quello delle attività commerciali, già di suo provato dalle restrizioni dovute al Covid e dalla recessione economica che già da anni sta attraversando tutto il settore“.

A dichiararlo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Grosseto.

“La mozione presentata in Consiglio comunale dal consigliere Cerboni – proseguono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Grosseto -, relativa ai centri commerciali e a quelli della grande distribuzione, non ha fondamento. Sia noi, che il nostro assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi, abbiamo sempre detto di essere contrari. Ma c’è di più: sia nel piano strutturale che nel piano operativo, quindi negli atti scritti di indirizzo urbanistico. non vi è traccia o parola che si riferisca a nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti”.

“Per noi, – afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – la faccenda non è una questione di merito, ma metodo, quello usata dal consigliere Cerboni, in quanto, come abbiamo già detto, riteniamo giusto il percorso intrapreso dal nostro assessore all’urbanistica in questa fase, volto ad approfondire tutti gli aspetti, così da poter eventualmente sfruttare tutti gli strumenti urbanistici che le leggi in materia mettono a disposizione”.

“Appare talmente palese che oggi siano state dibattute, con argomentazioni prive di fondamento e solamente strumentali, tematiche importanti riguardanti le attività commerciali. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che la volontà da parte del proponente è tutt’altra. Infatti, poteva benissimo accettare l’emendamento presentato dalla lista civica Vivarelli Colonna Sindaco, la quale, a nostro avviso, poteva essere un punto di incontro tra le parti e portare eventualmente al voto favorevole della mozione presentata. Ribadiamo ancora una volta, caro Cerboni, che per noi di Fratelli d’Italia la questione è di metodo, che per noi deve essere rispettato, soprattutto a tutela di tutti e ci fa rabbrividire che anche questa volta tu hai votato insieme al Pd, come troppo spesso ti capita ultimamente“, termina il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Grosseto.