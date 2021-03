Argentario, Fratelli d’Italia: “Le vecchie logiche non ci appartengono, noi lavoriamo per il bene dei cittadini”

“Alcune notizie riportate sulla stampa locale nelle ultime settimane vorrebbero inquadrare il nostro partito come quello legato a logiche e alleanze politiche, da quelle più strane a quelle più disparate, che però non ci appartengono, e che pertanto rimandiamo al mittente. Il nostro modo di fare, e soprattutto di affrontare, i temi della politica qui sul Promontorio è molto ben diverso da quelle logiche“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo Fratelli d’Italia Argentario Tricolore.

“Nessuno dei nostri iscritti – prosegue la nota -, a differenza di qualcuno che si è invece palesemente esposto, è interessato a poltrone. Questo non è il nostro progetto. Il nostro partito non si è mai esposto e reso disponibile ad eventuali alleanze politiche, in quanto non è nel nostro stile vendersi al miglior offerente; ma soprattutto non ci siamo mai schierati a favore di questo o quest’altro, come invece qualcuno ad arte proclama. Chi lo fa è in malafede e dovrebbe solo vergognarsi“.

“Il nostro circolo politico – spiegano da Fratelli d’Italia – nasce per dare al territorio di Monte Argentario quella voce e quell’appoggio che tutti i cittadini, imprenditori, commercianti, imprese, famiglie e lavoratori, chiedono e reclamano da tempo. L’assenza di azioni politiche serie e concrete da parte di chi governa il territorio ci spinge ad intervenire affinchè chi attualmente amministra si svegli e metta in atto azioni tese a facilitare la ripresa economica, e non solo, dei vari settori che rappresentano il motore e la forza lavoro sul nostro promontorio“.

“Sappiamo che non è facile risolvere i tanti problemi del nostro promontorio, per questo vogliamo essere di stimolo a chi governa e amministra il nostro Comune, nel provare a fare atti concreti, come ad esempio quelli fatti da altri amministratori di alcuni Comuni limitrofi, così da agire per tempo in favore di cittadini e imprese, per poi non farsi trovare impreparati al momento della ripresa“, termina la nota.