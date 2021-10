Paggetti passa al Pd, Fratelli d’Italia: “Primi malumori nella maggioranza verso il voto”

“Si avvicinano le elezioni del 2024 a Follonica e si palesano i primi mal di pancia in maggioranza“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Danilo Baietti e Agostino Ottaviani, esponenti di Fratelli d’Italia.

“Durante il consiglio comunale di ieri, è stato comunicato ai consiglieri il passaggio della consigliera Paggetti dalla Lista Benini Sindaco al Partito Democratico. Un cambio di casacca che sicuramente stravolge gli equilibri politici all’interno della maggioranza – continua la nota -. Questo cambio di casacca era già nell’aria, i più se lo aspettavano ai tempi della composizione della neonata Commissione per le politiche di genere, quando si mormorava dei mal di pancia di Paggetti, che in effetti in quei periodi disertava l’assise comunale e le commissioni consiliari”.

“Sicuramente Ricciuti e Pistolesi, rispettivamente assessore e capogruppo della civica Benini Sindaco, due domande dovrebbero cominciare a farsele. E chissà se Ricciuti comincerà a temere per quel sogno, non troppo nascosto, di candidarsi sindaco, scavalcando i papabili targati Pd, Pecorini e Stella – termina il comunicato –. Chi vivrà vedrà, ma prepariamoci ad un fine mandato di lunghi coltelli in maggioranza”.