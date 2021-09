Minacce al sindaco Cinelli, Fratelli d’Italia: “Grave atto intimidatorio”

“Grave atto intimidatorio, quello ricevuto dal sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli, da parte di scellerati e delinquenti che si firmano Brigate Rosse“: così Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, commenta a notizia della lettera intimidatoria ricevuta dal primo cittadino maglianese.

“A Cinelli e a tutta la comunità maglianese che rappresenta – commenta Rossi – rivolgo la mia piena solidarietà e quella di tutto il partito. Anche noi abbiamo condannato duramente quel rave party illegale, con migliaia di giovani assembrati, in preda a droga alcool e fumo, lasciati liberi di fare quello che pareva loro, in barba alle disposizioni Covid, e con milioni di cittadini italiani e imprese a rispettare tutte disposizioni che limitano in parte molte libertà”.

“Spero che le nostre forze di polizia riescano a risalire al più presto agli autori di questo vile gesto e consegnino alla giustizia questi, che altrimenti non saprei definire, vigliacchi e delinquenti”, conclude Fabrizio Rossi.