Puntone, Fratelli d’Italia: “Scarsa manutenzione del verde pubblico, il Comune intervenga”

“Diversi cittadini ci hanno segnalato, con forte preoccupazione, molti problemi causati dalla scarsa manutenzione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale nella zona del Puntone, con conseguente problematica per la sicurezza delle persone e delle vicine abitazioni“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Scarlino, Salvatore Aurigemma, e il consigliere comunale Paolo Raspanti.

“Siamo andati a verificare – continuano i due esponenti di Fratelli d’Italia – quanto ci era stato segnalato e abbiamo appurato che, effettivamente, l’incuranza del verde pubblico purtroppo corrispondeva al vero. Abbiamo riscontrato che ci sono diverse zone che avrebbero bisogno di una maggiore attenzione e soprattutto di manutenzione da parte degli organi comunali preposti. In particolare, abbiano notato che i marciapiedi sul lato stradale opposto alla Marina di Scarlino sono invasi da sterpaglie e rovi che impediscono il normale transito delle persone“.

“Inoltre – terminano Aurigemma e Raspanti –, abbiamo notato che nella zona di via Donatori del Sangue, in prossimità di alcuni posteggi per auto, i rovi e sterpaglie del terreno sottostante hanno formato una sorta di cespugli che invadono il parcheggio e il marciapiede fino al bosco, creando disagio agli automobilisti e ai pedoni, senza pensare che in caso d’incendio si potrebbero creare seri rischi non solo alle auto in sosta, ma anche alle persone che abitano nei dintorni“.