Emergenza Coronavirus, Fratelli d’Italia: “Imprenditori abbandonati dal Governo”

“Anche oggi, per l’ennesima volta, i nostri imprenditori, commercianti e liberi professionisti sono scesi in piazza a Grosseto, come anche in tante altre piazze della Toscana, per lanciare il loro grido di allarme e per denunciare ancora una volta lo stato in cui versano queste categorie produttive della nostra economia, che hanno bisogno di tutto il sostegno possibile da parte del Governo e della Regione Toscana, cosa che per adesso è solo un miraggio”,

A dichiararlo è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“È inconcepibile che a distanza di un anno da quando il Governo ha deciso di chiudere o contingentare le attività commerciali per via della pandemia – commenta Rossi –, si possa continuare a giocare con i colori da attribuire alle varie zone del Paese, chiudendo e facendo così morire il commercio e le imprese. Commercio, ristoranti, palestre, e tantissime altre attività commerciali e imprenditoriali hanno bisogno di sopravvivere, conciliando sicurezza sanitaria e lavoro. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di queste categorie, si batterà in ogni sede e mezzo per assicurare indennizzi immediati a queste categorie, vessate e dimenticate dal Governo”.