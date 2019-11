Maltempo, Fratelli d’Italia: “Bene sostengo del Comune alle famiglie evacuate”

“Il nostro territorio è stato duramente colpito da una tromba d’aria che ha lasciato dietro di se una scia di distruzione, ingente il danno al patrimonio ambientale della riserva naturale della Feniglia che ha avuto un grosso eco mediatico“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia di Orbetello.

“Purtroppo il passaggio della tromba d’aria ha costretto più di 20 famiglie a dover lasciare le loro abitazioni, con danni ingenti e con tutte le difficoltà che ne discendono, ci saremo aspettati più attenzione da parte di giornali e tv per queste famiglie – continua la nota -. Un plauso va all’amministrazione Casamenti per come ha gestito e sta gestendo queste fasi di emergenza, l’annuncio del sindaco di esenzione dalla Tari per le famiglie colpite è un piccolo aiuto, ma, allo stesso tempo, un grande gesto di vicinanza. Ci aspettiamo che Governo e Regione Toscana trovino risorse concrete per poter aiutare le famiglie colpite nei lavori necessari al ripristino dell’abitabilità delle proprie case“.

“Attraverso i nostri rappresentanti cercheremo di non far calare l’attenzione su questa vicenda, sperando che tutto torni alla normalità nel minor tempo possibile – termina Fratelli d’Italia -. Importante è stato il contributo dell’amministrazione comunale per ripristinare la viabilità, eliminare situazioni di pericolo, al quale si è aggiunta l’ottima macchina della Protezione Civile e dei volontari, a cui tutta la nostra gratitudine”.