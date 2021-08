Geotermia, Fratelli d’Italia: “Auguriamoci che le promesse di Marras siano vere”

“Prendiamo atto delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale Leonardo Marras, che pubblicamente ha dichiarato di impegnarsi in prima persona per bloccare i progetti di geotermia su territori come il nostro, vocati alla produzione di eccellenze come, ad esempio, il Morellino e molte altre. Se questo è l’intendimento dell’assessore, lo stesso è anche il nostro”.

A dichiararlo è il circolo di Fratelli d’Italia di Magliano in Toscana.

“Un territorio come il nostro – commentano da Fratelli d’Italia –, già messo a dura prova da tantissime problematiche legate all’agricoltura con cinghiali, caprioli e lupi, che giornalmente provocano ingenti danni ad allevatori e aziende agricole, non si può permettere di affrontare anche la problematica legata alla geotermia. E’ invece opportuno lavorare in sintonia con l’obiettivo di risolvere il problema, senza fare polemiche gratuite, utili solo alla campagna elettorale. Perché le battaglie si vincono se c’è una vasta collaborazione trasversale, tra tutte le istituzioni, al fine di salvaguardare il bene comune”.

“Adesso prendiamo atto delle dichiarazioni dell’assessore Marras. Più avanti, valuteremo poi le stesse saranno o meno mantenute. Fratelli d’Italia guarda con molta attenzione l’iter del ricorso al Tar fatto dal Comune di Magliano, nella speranza che lo stesso sia andato a buon fine. Inoltre, facciamo appello a tutti coloro che sono interessati al problema geotermia: firmino la petizione promossa dal comitato di Scansano, affinché tali proposte vengano bloccate. Fratelli d’Italia va avanti nel suo impegno, perché di promesse ne abbiamo sentite tante, e su tanti temi. In questo momento vogliamo sperare che tutto si avveri perché in ballo c’è il futuro di un intero territorio”, termina la nota di Fratelli d’Italia Magliano.