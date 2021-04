Vaccini covid a persone fragili, Fratelli d’Italia: “Provincia di Grosseto bistrattata”

“Il piano vaccinale della Regione Toscana fa acqua da tutte le parti: più volte il gruppo regionale di Fratelli d’Italia ha evidenziato lacune e mancanze, ma il trattamento riservato ai fragili della nostra provincia è inaccettabile“.

A dichiararlo è Luca Minucci, di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Infatti – spiega Minucci – riceviamo giornalmente lamentele e grida di allarme di molte persone che stanno vivendo grosse difficoltà a ricevere la dose di vaccino, persone fragili che hanno il diritto di essere immunizzate. Oltre alla lentezza nel ricevere il codice per la registrazione, in alcuni casi si parla di periodi superiori ai 25 giorni. Il dato che più ci sconforta è che in tutta la nostra provincia non vi sia neanche una dose disponibile e che chi vuole sottoporsi a tale trattamento è costretto a migrare nelle province vicine”.

“Questo non lo accettiamo, non accettiamo di essere considerati ancora la Cenerentola della Toscana e chiediamo che si rispettino i cittadini grossetani. Speriamo che almeno gli eletti maremmani si ricordino del loro territorio, specialmente in una situazione difficile come questa”, conclude Luca Minucci.