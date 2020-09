Progetto “Dopo di Noi”, Minucci: “Fratelli d’Italia da sempre vicina alle famiglie in difficoltà”

Questa mattina, Luca Minucci, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana, ha visitato la nuova sede di Orbetello della Onlus “Oltre lo Sguardo”, associazione quest’ultima, fortemente impegnata nell’attività di cohousing nell’ambito del progetto “Dopo di noi”.

Il progetto, che è aveva preso il via nel 2018, con percorsi di avviamento all’attività di cohousing, ovvero la condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso, rivolto a persone adulte con disabilità medio-gravi, è stato fortemente voluto e sostenuto dalla Conferenza integrata dei sindaci della Zona Colline dell’Albegna.

“La problematica del ‘Dopo di noi’ – dichiara Luca Minucci – è molto sentita dalla Conferenza dei Sindaci e lo scopo del progetto è proprio quello di aiutare le famiglie ad affrontare la separazione, ma allo stesso tempo anche di sostenere il disabile nello sviluppo delle capacità di autonomia. Come Fratelli d’Italia, ci impegneremo per creare una consulta delle disabilità a livello regionale affinchè le problematiche delle famiglie siano portate all’attenzione della politica e del governo della Regione“.