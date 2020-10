“Mal’Aria”, Fratelli d’Italia: “Legambiente premia Grosseto, la città diventa sempre più green”

“La classifica stilata da Legambiente, e basata sui dati dell’edizione speciale di ‘Mal’Aria’, il progetto di Legambiente, con il quale in base a determinati criteri si danno le pagelle sulla qualità dell’aria in 97 città italiane, vede premiare la città di Grosseto, segno che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il nostro assessore all’ambiente Simona Petrucci stanno lavorando bene e sono sulla buona strada“.

A dichiararlo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Grosseto, all’annuncio dato da Legambiente che il capoluogo maremmano è tra le città, e sono davvero pochissime, che hanno raggiunto e superato a pieni voti lo studio condotto negli ultimi cinque anni dall’associazione ambientalista.

“Il Comune di Grosseto – commentano Ceccherini, Guidoni e Pepi – si sta mostrando uno tra quelli più all’avanguardia riguardo alla sensibilità ambientale. Oggi si parla di qualità dell’aria, ma vogliamo ricordare che la nostra città è anche tra le prime in Italia per godibilità del verde pubblico, senza dimenticare poi l’attenzione, da quando si è insediata la giunta Vivarelli Colonna, che è stata riposta sulla raccolta differenziata dei rifiuti, aspetto, che non solo fa migliorare la qualità della vita, ma che fa anche risparmiare i cittadini grossetani. Abbiamo il nostro assessore all’ambiente, Simona Petrucci, uno tra l’altro tra i più competenti e preparati del settore, che sta facendo diventare Grosseto una tra le città più green in Italia“.

“L’aria che si respira nella nostra città, l’unica tra l’altro in tutta la Toscana ad aver ottenuto la piena sufficienza, è buona. Grossetom a differenza di molte altre città italiane, ha quindi superato a pieni voti i test presi in considerazione dallo studio di Legambiente, come ad esempio quello sulle concentrazioni medie annue delle polveri sottili e del biossido di azoto, e molti altri, tutti dannosi per la salute. Ciò che provoca l’inquinamento atmosferico nelle città italiane – proseguono Ceccherini, Guidoni e Pepi – dipende da diversi fattori, ma provare a migliorare la qualità dell’aria che si respira, cercando di ridurre smog e quant’altro per rendere migliore la qualità della vita, spesso dipende anche dalle scelte di politica amministrativo-ambientale che una amministrazione comunale fa e adotta“.

“Essere stati lungimiranti, aver incentivato l’uso della bicicletta e soprattutto aver privilegiato la costruzione di molte ciclabili, non ultima quella in fase di ultimazione come quella sulla Senese che va verso Roselle – concludono gli esponenti in consiglio comunale di Fratelli d’Italia –, è un ulteriore segno tangibile che Grosseto e i grossetani si meritano il riconoscimento di città vivibile, con aria buona e poco smog, che Legambiente giustamente ha tributato“.