Fratelli d’Italia: “Nessun collegamento tra l’incidente e il rave sull’Amiata”

Bruno Ceccherini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Guendalina Amati, coordinatore di Fratelli d’Italia dell’Amiata, specificano quanto segue: “Nel comunicato relativo ai rave sull’Amiata e sul lago di Mezzano è stato fatto riferimento ad un incidente stradale avvenuto sull’Amiata. Non si tratta del medesimo evento pubblicato precedentemente dalla stampa, infatti il numero dei coinvolti è difforme e lo stesso dicasi per il luogo in cui è avvenuto”.

“Scusandoci per il malinteso, facciamo comunque gli auguri di pronta guarigione ai ragazzi dell’incidente occorso a Seggiano – terminano Ceccherini e Amati –, di cui non conosciamo le generalità, sperando che si riprendano al più presto”.