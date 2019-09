Allarme pediatria a Massa Marittima, FdI: “Disservizi continui ricadono sulle fasce deboli”

“Un vecchio adagio diceva: ‘Cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa'”. Così apre una nota a firma del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, sullo stato della sanità maremmana e in particolare sul servizio di pediatria a Massa Marittima.

“A dire il vero – commenta Fabrizio Rossi –, non cambia nulla perché suonatori e musica sono sempre gli stessi. In questo caso i suonatori sono la direzione dell’Asl sud est e la Regione Toscana, e la musica, aggiungo purtroppo, è la stessa con i disservizi che continuano a esserci e ricadere sugli incolpevoli cittadini e sulle fasce più deboli rappresentati dai bambini”.

“Già in passato – prosegue il portavoce di FDI -, siamo già intervenuti come Fratelli d’Italia denunciando la problematica dei pediatri Asl nella nostra provincia. Alcuni mesi fa il problema aveva interessato alcuni comuni dell’entroterra maremmano e della zona amiatina, come Semproniano, Roccalbegna, Castell’Azzara tanto per citarne alcuni. In queste settimane il problema è sempre lo stesso, ma si sposta sulla zona della Colline Metallifere, con Massa Marittima a essere nell’occhio del ciclone”.

“In questi giorni – continua Fabrizio Rossi –, leggiamo sulla stampa di continui comunicati da parte della direzione dell’Asl tesi a rassicurare i cittadini e istituzioni varie che a Massa e dintorni il servizio di pediatria funziona, quando invece è sotto gli occhi di tutti che il problema invece c’è ed è sentito dai tanti genitori che hanno i figli piccoli e si trovano ad affrontare la carenza di personale sanitario, in questo caso il pediatra, che si prenda cura della salute dei bambini”.

“Il nostro partito – conclude il portavoce di FDI – continuerà a denunciare qualsiasi disservizio che colpisca i cittadini e le fasce più deboli della nostra popolazione”.